Дороги на «поле для многодетных» в Дубне уже наполовину готовы

Срок — до конца сентября. Готовность — более 50%. Техника работает. Дороги на «поле для многодетных», наконец, стали приобретать цивилизованный вид. Шесть лет ожидания, и через месяц по четырем улицам — Цветочной, Земляничной, Ромашковой, Васильковой — и трем переулкам можно будет ездить на автомобиле, не опасаясь застрять в грязи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Наш глава города оказал содействие и выделил средства в количестве, которое предусматривает строительство уже в этом году трети всех дорог на нашем поле», — рассказал председатель Дубненского объединения многодетных «Аист» Павел Грек.

Всего на площади, где участки под строительство получили 383 многодетных семьи из Дубны, будет проложено на первом этапе более трех километров дорог. Регулярно подрядчик, который выполняет здесь работы по организации дорог, встречается с жителями посёлка. Обсуждаются и текущие задачи, и те, что появились в ходе работ.

«Чтобы решать текущие вопросы, мы такие встречи договорились делать. С участием администрации — раз в три недели, а с подрядчиком на постоянном контакте», — пояснил заместитель главы г. о. Дубна Алексей Степаненко.

Планируется, что сначала дороги будут с песчаным основанием и покрытием из щебенки. Также идет организация дренажной системы, прокладывают канавы, чтобы ликвидировать заболоченность. После того, как вся дорожная сеть будет проложена, её можно использовать, как основу и выполнить асфальтовые работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.