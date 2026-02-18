До 25%: эксперт дал прогнозы о подорожании новых автомобилей в РФ

До конца 2026 года новые автомобили в РФ могут прибавить в цене от 10 до 25% в зависимости от класса и страны происхождения, а средняя стоимость легковушки приблизится к 4 млн рублей, сообщил РИАМО генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

«До конца 2026 года новые авто, скорее всего, вырастут в цене от 10 до 25%, в зависимости от класса и страны происхождения. А отечественная продукция и локализованные китайские марки могут подорожать на 10–15%. Средняя цена новой легковушки в России до конца года вырастет самый минимум на 10%, и составит почти 4 млн рублей», — рассказал Матвеев.

Он отметил, что подержанные иномарки до 160 л. с., которые не попали под новый сбор, уже выросли в цене почти на 15% из-за повышенного на них спроса.

«Импорт таких авто из Китая вырос более чем в три раза. Такие автомобили с ценой до 3 млн руб. сейчас — основные конкуренты российских, и могут забрать у последних больше 5% доли на первичном рынке. Ведущие автопроизводители, конечно же, будут стараться сохранить свои позиции на российском рынке и найдут законные способы новые правила обойти», — рассказал гендиректор.

По его мнению, одной из тактик может стать выпуск версий с маломощным турбированным двигателем, рассчитанных исключительно на российский рынок.

