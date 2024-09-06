Для школьников Ленинского округа провели урок по безопасности дорожного движения

В преддверии нового учебного года администрация Ленинского городского округа совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, административной-пассажирской инспекцией» и «Мострансавто», провели урок, где 15 школьникам напомнили о правилах дорожного движения и на практике показали, как безопасно добраться домой из школы на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подобные уроки, направленные на формирование осознанного и ответственного поведения у детей на дорогах, планируем проводить на протяжении всего учебного года», — добавил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Сначала сотрудники Госавтоинспекции показали детям, как безопасно переходить дорогу, а потом повторили значения дорожных знаков и сигналы светофора. Сам урок проходил прямо в салоне автобуса, где школьникам напомнили о важности ремней безопасности и правильном поведении во время поездки.

Сотрудники административно-пассажирской инспекции рассказали детям, что водитель не имеет права высаживать детей до 16 лет из транспорта, даже если у них не оказалось с собой денег или проездных документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.