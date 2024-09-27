Динамический тариф на парковку станет доступен для автомобилистов в Москве

Тестирование пилотного проекта динамического тарифа на парковку стартовало в Москве на прошлой неделе. Оно проходит успешно, поэтому с 1 ноября инновационный тариф станет доступен для всех водителей в пробном режиме, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Набор улиц для пилотного проекта останется прежним: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар.

Для этих 5 улиц стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машино-мест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час. Действовать такие условия будут в ходе пилотного проекта, далее механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей.

Динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки.

Помимо этого, водители смогут смотреть, где и в какое время суток парковка будет свободнее и дешевле в нужном им районе — это положительно скажется на балансе загруженности парковочных мест.