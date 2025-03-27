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Девять легковых автомобилей эвакуировали с газонов в Красногорске

В рамках проведения месяца чистоты и благоустройства в городском округе Красногорск выявлены припаркованные на газонах автомобили, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сотрудники Госавтоинспекции и администрации провели рейды в жилом комплексе «Новая Рига». В ходе мониторинга выявлены девять автомобилей, которые были перемещены на штрафстоянку.

Ответственность за указанное правонарушение предполагает наложение административного штрафа от 1 тысячи до 5 тысяч рублей на физических лиц, и до 100 тысяч — на юридических.

Месяц чистоты и благоустройства в Красногорске стартовал 15 марта. В дальнейшем мониторинг нарушений правил парковки будет проводиться на регулярной основе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.