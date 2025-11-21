Десятков: в Мневниковской пойме Москвы начали обустройство пешеходных переходов

В Мневниковской пойме столицы подходит к концу строительство двух пешеходных переходов в рамках развития улично-дорожной сети, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

Строительство пешеходных переходов на территории Мневниковской поймы идет в составе улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 км. Ранее было запущено движение транспорта на путепроводе через Северо-Западную хорду.

«Сейчас ведутся работы по обустройству надземного и подземного пешеходных переходов, укладке тротуарной плитки и нижних слоев дорожной одежды. Специалисты проводят отделку и монтируют инженерный коллектор, диспетчерский пункт, а также устанавливают остановочные павильоны, знаки индивидуального проектирования, благоустраивают территорию», — добавил Десятков.

Возведение дорожных объектов на всех этапах ведется под контролем Мосгосстройнадзора.

«Надземный пешеходный переход над улицей Нижние Мневники (Северо-Западная хорда) и подземный пешеходный переход на перекрестке Проектируемого проезда № 1165, которые возводит АО „Дороги и мосты“ (Нацпроектстрой), — важные элементы транспортной инфраструктуры активно застраиваемого района столицы. Сейчас их готовность составляет 85%, скоро они станут действующими, а в перспективе очень востребованными жителями и гостями района, формирующегося вокруг станции метро „Мневники“ Большой кольцевой линии», — уточнил генеральный директор АО «Дороги и мосты» (Нацпроектстрой) Михаил Григорьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил (https://www.mos.ru/mayor/themes/13661050/) о строительстве второго пешеходного моста в Мневниковской пойме.