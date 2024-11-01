Десятков: конструкции станции «Академическая» Троицкой линии готовы почти на 50%

Основные конструкции продолжают создавать на станции «Академическая» Троицкой линии московского метро. Сейчас работы идут в западном вестибюле, где устраивают наклонный ход эскалатора, сообщил уководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«Готовность основных конструкций „Академической“ оценивается почти наполовину — уложено около 16 тыс. куб. м бетона. Ведется устройство верхнего перекрытия платформы, продолжаются работы в зоне кассового зала западного вестибюля, а также армирование бетонного основания под эскалаторы», — отметил Десятков.

Комплекс станции «Академическая» располагается под улицей Дмитрия Ульянова вблизи места ее пересечения с проспектом 60-летия Октября и Профсоюзной улицей. На станции оборудуют 2 подземных вестибюля. При помощи западного можно будет пересаживаться на одноименную станцию на Калужско-Рижской ветки метрополитена. Каждый вестибюль будет оснащен пешеходными переходами и лестничными выходами по обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.

«В зоне строительства завершен вынос инженерных коммуникаций, на финишную прямую вышли земляные работы и разработка грунта котлована», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в Москве уделяют повышенное внимание безопасности и качеству технически сложного строительства объектов метро.

«Инспекторы комитета государственного строительного надзора города Москвы на каждом этапе оценивают организацию строительного процесса, соблюдение требований охраны труда, а также ведут мониторинг состояния существующих наземных сооружений рядом с будущей станцией метро. „Академическая“ строится на одном участке со станциями „Крымская“ и „Вавиловская“», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что с самого начала работ на объекте уже провели 11 выездных проверок, включая проверку при участии специалистов Центра экспертиз для осуществления контроля качества материалов и конструкций.

Троицкая линия метро будет проходить от города Троицка до станции МЦК «ЗИЛ». Ветка протяженностью свыше 43 км будет иметь 17 станций и станет одним из наиболее протяженных радиусов Мосметро, а также самым длинным за пределами МКАД.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о строительстве участков Троицкой линии метро.

Ранее руководитель департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что в здании многофункционального культурно-досугового центра на улице Грина в Северном Бутове близятся к завершению основные строительно-монтажные работы.