Четвертый мост в Новосибирске вызвал пробки и ухудшил транспортную ситуацию

Глава регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков заявил, что спустя два месяца после открытия движения по четвертому мосту через Обь в Новосибирске пробки только усилились. По его мнению, проблемы заложены в проекте и схеме движения, сообщает atas.info .

Автомобильное движение по новому мосту стоимостью около 47 млрд рублей открыли по временной схеме. Объект формально не сдан: не завершена левобережная развязка, поэтому действует ограничение скорости 40 км/ч. В группе ВИС ранее поясняли, что после завершения работ ситуация должна улучшиться.

Ашурков считает, что просчеты допущены еще на стадии проектирования.

«Кривые, косые, крутые съезды и заезды на левом берегу. Людей гонят по ужасным петлям. Там, где можно было сделать короче, сделали длиннее», — заявил он.

На правом берегу, по словам эксперта, полноценной развязки нет: поток уходит на Ипподромскую магистраль, где образуются постоянные заторы. Изменение работы светофоров ситуацию не исправило.

«Пока не будет реализован съезд с Ипподромской на улицу Зыряновская, проблема останется», — отметил Ашурков.

Проезд по мосту после ввода в эксплуатацию станет платным. Если концессионер не получит гарантированный доход, разницу компенсируют из областного бюджета. В феврале 2026 года арбитраж зарегистрировал иски регионального Минтранса к концессионеру на 8 и 229,8 млн рублей из‑за срыва сроков.