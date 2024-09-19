Часть улиц в Москве перекроют из-за мотофестиваля 20 и 21 сентября

Как отметил заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов, такое решение принято для обеспечения максимальной безопасности на дороге и более зрелищного проезда мотоколонны по городу.

20 сентября с 00:01 до окончания мероприятия временно перекроют парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, с 22:00 до окончания мероприятия движения не будет на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта

21 сентября с 06:00 до 14:30 перекроют движение транспорта на улицах Зубовская, Большая Пироговская, Плющиха, Еланского, в проезде Девичьего Поля, а с 11:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улице Косыгина.

Еще с 11:40 проехать нельзя будет на внешней стороне Садового кольца, на улицах Смоленская, Большая Дорогомиловская, Косыгина, на Бородинском мосту, Бережковской набережной, на Воробьевском шоссе и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, движение на них откроют по мере прохождения мотоколонны. С 12:00 до 14:00 перекроют проезд на Университетском проспекте в районе пересечения с Университетской площадью.

Кроме того, 20 и 21 сентября на ряде участков улиц в мегаполисе будет запрещена парковка.

Мотофестиваль пройдет в Москве в 11-й раз. 21 сентября колонна байкеров начнет движение с Зубовской улицы. Она проедет по Садовому кольцу. Завершится парад на Университетской площади. Для участников и гостей на старте и финише будут проведены развлекательные мероприятия.