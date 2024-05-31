Больше 5 тыс знаков направления поворота обустроили на дорогах Подмосковья

Дорожные службы обустроили более 5 тыс. знаков направления поворота (шевронов) на региональных дорогах Московской области. Данные работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что для повышения безопасности автомобилистов 225 участков региональных дорог в 23 округах обустроили шевронами. Такие знаки устанавливаются на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 метров.

Наибольший объем работ специалисты провели в трех округах: Орехово-Зуевском, Одинцовском и Солнечногорске.

В Солнечногорске смонтировали более 640 знаков, в том числе на участках Тимоновского шоссе, на подъездах к поселку Менделеево и деревне Глазово от Ленинградского шоссе, к деревне Ожогино от Пятницкого шоссе. В Одинцовском округе обустроили шевроны на 23 участках Можайского шоссе, а в Орехово-Зуевском округе — на 14 участках дороги от трассы А-108 до деревни Мисцево, вблизи деревни Костино, а также на участке между деревнями Петрушино и Зворково.

Еще знаки установили на Старосимферопольском шоссе в Серпухове и Чехове, Егорьевском шоссе в Егорьевске, Фряновском шоссе в Щелкове, Волоколамском шоссе в Истре и других дорогах. Работы по установке знаков направления поворота в Московской области продолжаются — всего установят порядка 10 тысяч знаков.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.