Более 900 тыс автомобилей зафиксировано в Подмосковье в понедельник утром

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 908 тыс. автомобилей, что на 3% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.