Более 70 юных инспекторов дорожного движения участвуют в слете в Ленинском округе

Ежегодные соревнования между командами юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» состоялись в Ленинском городском округе. Мероприятие направлено на пропаганду соблюдения правил поведения на дороге и безопасного управления средствами индивидуальной мобильности среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Сегодня в слете приняли участие свыше 70 мальчишек и девчонок из 14 школ Ленинского округа. Все показали отличные знания и навыки, а главное — высокую заинтересованность. Надеемся, кого-то из этих ребят мы в последствии увидим в рядах сотрудников Госавтоинспекции», — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника Госавтоинспекции по Ленинскому округу Алексея Букина.

Данное мероприятие уже не первый год проходит на территории школы в поселке Совхоза им. Ленина — здесь есть специально оборудованная площадка и подготовленные педагоги. Ребятам предстояло показать свои умения проезжать «восьмерку» на велосипеде и другие испытания, аналогичные тем, какие проходят взрослые люди, чтобы сдать экзамен в ГАИ и получить водительское удостоверение. В пресс-службе отметили, что одним из главных условий участия была защитная экипировка — шлемы, налокотники, наколенники и перчатки. Кроме того, учащимся предстояло выполнить тесты на знание ПДД, навыки оказания первой помощи, проявить творческие способности при презентации своей команды.

Призовые места заняли отряды юных инспекторов из Лопатинской школы и Видновской школы № 11, победителями в конкурсе стали видновские гимназисты — они представят Ленинский городской округ на областном слете «Безопасное колесо».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.