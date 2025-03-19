Более 4 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 222 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 174 автомобиля больше показателей предыдущей недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Ленинском (349 ТС), Химках (342 ТС), Мытищах (334 ТС), Пушкинском (254 ТС), Красногорске (234 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Также автомобилистов просят не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 м перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.