Более 30 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

С начала старта речной навигации в Московской области более 30,4 тысяч пассажиров воспользовалось водным транспортном. Речные маршруты действуют в Коломне, Лыткарине и Серпухове, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье продолжает расти число пассажиров, которые используют речные маршруты. С начала сезона пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с показателями прошлого сезона — всего маршрутами воспользовались свыше 30,4 тысяч пассажиров. Отмечу, что в Серпухове число пассажиров увеличилось значительно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3,7 тысячи человек, и составило больше 10,3 тысяч», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

С 1 мая маршрутами в Лыткарине воспользовались более 15,6 тысяч пассажиров, а в Коломне — свыше 4,3 тысяч.

В ведомстве напомнили, что в Лыткарине от причала Лыткарино до д. Андреевское Ленинского округа следует катер «Стриж», который проходит 800 метров за 5 минут. Он будет курсировать до 20 ноября. В Коломне по 24-х километровому маршруту от причала Бочманово до причала Притыка 1,5 часа курсирует теплоход «Москва-108», а в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады всего 4 км — на это расстояние тратится порядка 40 минут на теплоходе «Зуша». Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

Оплатить проезд на речных маршрутах Подмосковья можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.