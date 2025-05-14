Более 3 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 322 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 362 автомобиля меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Красногорское (307 ТС), Ленинском (306 ТС), Мытищах (376 ТС), Химках (264 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не препятствовать ни проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 м перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.