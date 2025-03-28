Более 200 пригородных поездов подготовят на МЖД к летней пассажирской кампании

На Московской железной дороге ведется подготовка пригородных поездов к летним массовым перевозкам. Железнодорожники проводят комиссионный осмотр электропоездов и дизельного подвижного состава — рельсовых автобусов. Всего будет подготовлено 220 электропоездов и 50 рельсовых автобусов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Главная задача — приведение парка в надлежащее санитарно-техническое состояние, повышение его эксплуатационной надежности во время сезонного увеличения пассажиропотока на столичной магистрали.

Во время осмотра в депо особое внимание уделяется подготовке к работе систем вентиляции и кондиционирования салонов и кабин управления. Для этого выполняется сезонное техническое обслуживание оборудования, проводится промывка фильтров, продувка вентиляционных агрегатов, блоков климатических установок. Также осуществляется проверка работы токоприемников и аккумуляторных батарей вагонов.

Проводится перевод оборудования на летний режим работы. При необходимости обновляется покраска кузова вагонов. В заключение проводится генеральная уборка салонов.

Все работы по подготовке парка пригородных поездов к летнему сезону столичные железнодорожники завершат к 31 мая 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.