Более 192 млн поездок совершили пассажиры в автобусах «Мострансавто» с начала года

С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили свыше 192 млн поездок в автобусах «Мострансавто» — это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В автобусах «Мострансавто», а это свыше 5 тыс. транспортных средств, действует строгий запрет на оплату и прием наличных денег. Пассажирам компании доступны четыре способа безналичной оплаты проезда: банковскими или транспортными картами («Стрелка» и «Тройка»), а также социальными картами. Более 89 млн от всех поездок с января этого года зафиксировано с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Банковскими картами пассажиры оплатили проезд свыше 61 млн раз. Порядка 41 млн трансакций прошли по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

Самыми популярными у жителей и гостей Подмосковья остаются маршруты МАП № 10 г. Королев, к середине мая ими воспользовались более 26,9 млн раз. Также в топ-3 по количеству поездок вошли МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск: там пассажиры зафиксировали более 22 млн и 19 млн поездок соответственно.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.