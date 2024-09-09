Более 15 млн раз прокатились жители Подмосковья на арендованных электросамокатах

В Московской области с начала сезона кикшеринга, который был запущен в конце марта, сервисом по аренде электросамокатов воспользовались более 15 млн раз, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«За 5 месяцев электросамокатами воспользовались более 15,5 млн раз, больше всего поездок пришлось на июнь. В среднем продолжительность аренды составляет 10 минут — таким образом, СИМ чаще пользуются для поездок на короткие расстояния от или до метро, МЦД или ж/д станций. Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в следующих 11 округах: Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцовском, Павлово-Посадском, Пушкинском, Реутове, Химках и Щелкове», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Самое короткое расстояние за 1 аренду составило всего 1 км, а максимально пройденное расстояние — целых 75 км.

Сегодня в Московской области к аренде доступно около 28,3 тыс. электросамокатов. Для удобства пользователей функционирует 11,2 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах, в том числе возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Минтранс Подмосковья призывает пользователей электросамокатов строго соблюдать ПДД. Сервисными электросамокатами нельзя пользоваться лицам не достигшим 18 лет. Не катайтесь на самокате в состоянии опьянения, не используйте его вдвоем или втроем — это опасно. Не превышайте скоростной режим, обязательно спешивайтесь с самоката на пешеходном переходе.

Паркуйтесь аккуратно, не мешая и не загораживая путь пешеходам и общественному транспорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.