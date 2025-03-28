Более 120 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» с начала года

С начала года в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили свыше 120 млн поездок, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего поездок совершено по социальным картам — порядка 56,3 млн операций, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Более 38 млн трансакций зафиксировано при оплате проезда банковскими картами. Свыше 26 млн раз пассажиры оплатили проезд с помощью транспортных карт: картами «Стрелка» всех видов — более 16 млн поездок и картами «Тройка» — почти 10 млн поездок.

Мониторинг пассажиропотока выявил, что наиболее популярными были маршруты МАП № 10 г. Королев, где пассажиры совершили 17 млн поездок. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП № 11 г. Балашиха, отмечено свыше 13,8 млн операций. На третьем месте идет МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 12 млн трансакций.

Пассажирам в автобусах «Мострансавто» доступна только безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.