Более 100 рейсов задержали в аэропортах Московского региона из-за атаки БПЛА

В аэропортах Московского региона задержали более 100 рейсов, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней. Причиной стала массовая атака беспилотников со стороны Украины.

С начала суток, по данным городской власти, на подлете к городу ликвидировали уже более 30 беспилотников. Из-за этого работу столичных аэропортов пришлось приостановить. Всего вылета ожидают 108 рейсов.

В Шереметьеве задержаны 39 рейсов, во Внукове — 59, в Домодедове — 10. Кроме того, более 20 рейсов отменили полностью.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов на сайтах аэропортов и у авиакомпаний. Ситуация остается на контроле экстренных служб.

