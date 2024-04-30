Безопасно и без перебоев: в столичном метро работают диагностические поезда

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Ежедневно по путям столичного метрополитена курсируют диагностические поезда «Синергия-2», при этом самый современный состав является лабораторией на колесах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он исследует состояние рельсов, габариты и облицовку тоннелей, нагрев электрооборудования и многое другое», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Про все выявленные в ходе диагностики неисправности и отклонения в работе сразу узнают соответствующие службы подземки.

Также один раз в месяц по тоннелям проходит специальный промывочный агрегат. С помощью него с конструкций удаляют осевшую пыль и налет.

В зимний период на открытых участках пути метрополитена курсируют снегоуборочные машины. Поэтому даже в сильные снегопады составы перевозят пассажиров без задержек.

Для ремонта путей существует машинизированный комплекс, оснащенный шуруповертом и гайковертом. Таким образом, рабочим не нужно закручивать болты и гайки вручную, это ускоряет процесс замены рельсов.

Кроме того, множество спецтехники используется при строительстве новых участков подземки. С помощью нее перевозят сложное и тяжелое оборудование, инструменты и людей. Это сильно уменьшает сроки выполнения работ.