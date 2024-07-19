Бесплатные комнаты для курильщиков открылись в аэропорту Домодедово

В зоне ожидания международных рейсов в терминале Т2 Домодедова открыли бесплатные курительные комнаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Комнаты для курильщиков находятся в сегменте терминала Т2, в секторе международных воздушных линий, галерее Е, у выходов на посадку №3 и №8. Ожидается, что в скором времени такие же помещения появятся в секторе внутренних воздушных линий, в галереях С и D.

Это отдельные комнаты, которые оборудованы автономными современными системами вытяжки и фильтрации воздуха. Там есть комфортные места для сидения, пепельницы и урны, а также онлайн-табло.

Кроме того, внутри пассажирского терминала курение возможно в специально оборудованном помещении в бизнес-зале аэропорта, который находится в галерее вылета D внутренних воздушных линий. Также зоны для курения есть на привокзальной площади.

В аэропортах Внуково и Шереметьево также работают курительные комнаты для пассажиров.