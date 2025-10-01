Байки и электрокары можно бесплатно парковать на парковках Подмосковья

В Подмосковье владельцы мотоциклов и электромобилей теперь могут бесплатно парковаться на платных парковках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жители Подмосковья могут зарегистрировать свой мотоцикл или электромобиль в реестре на региональном портале «Госуслуг» и бесплатно парковаться на платных парковках.

«В настоящее время платные парковки функционируют в 25 населенных пунктах Подмосковья — всего доступно более 5 тыс. парковочных мест. Платными парковками в регионе уже воспользовались более 800 тыс. раз», — говорится в сообщении.

Для регистрации транспортного средства необходимо подать заявление, выбрав соответствующую графу в «Оформление, изменение, исключение, продление парковочного разрешения владельца двухколесного мотоцикла, мотороллера, другого двухколесного мототранспортного средства или электромобиля». Также нужно прикрепить сканы-копии паспорта ТС и свидетельства регистрации ТС.

Услуга предоставляется в течение 6 рабочих дней. Уведомление о начале действия разрешения будет отправлено, в нем будет указан срок его действия, который составляет 1 год. Введение номера разрешения в дополнительные системы не требуется — он автоматически интегрируется в систему. По истечении срока действия разрешения процедуру необходимо будет пройти повторно.

После получения разрешения парковочное место не резервируется. Владельцы мотоциклов и электрокаров могут парковаться на любое свободное место на платной парковке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей Подмосковья.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.

