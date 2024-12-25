Azerbaijan Airlines временно остановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу

Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршрутам Баку-Грозный и Баку-Махачкала было приостановлено до завершения расследования о крушении лайнера, сообщает пресс-служба компании.

Полеты по другим направлениям AZAL ведутся по штатному расписанию.

Лайнер Embraer 190, выполнявший перелет из Баку в Грозный, рухнул в Актау утром в среду. До этого он подавал аварийный сигнал. В авиакатастрофе погибли как минимум 10 человек. Выжили 32 пассажира. Всего на борту было пять членов экипажа и 62 пассажира.

Перед падением пилоты сообщили о сильном ударе по корпусу самолета. Предварительно, там взорвался кислородный баллон.