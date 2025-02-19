«АвтоВАЗ» просят отказаться от подушки безопасности, убивающей людей

Руководство завода «АвтоВАЗ» просят отказаться от подушки безопасности Takata, которая при срабатывании убивает людей, сообщает SHOT .

Национальный автомобильный союз отметил, что 35 автомарок в мире уже отозвали 67 млн потенциально опасных подушек безопасности, которые были произведены компанией Takata.

По данным НАС, у указанных подушек очень ненадежный газогенератор. За несколько лет корпус подвергается коррозии, поэтому становится хрупким, а при срабатывании пиропатрон буквально взрывается и металлические части устройства разлетаются по салону, как шрапнель.

По разной информации, в течение нескольких лет подушки Takata убили 36 человек, а также несколько сотен ранили. Из-за этого были отозваны сотни тысяч машин.

Как рассказали представители автосоюза, одним из немногих автопроизводителей, кто не отзывает машины с подушками Takata внутри, остается российский «АвтоВАЗ». С 2010 года эти аппараты были установлены в модели Granta, Vesta и Xray.

Вице-президент НАС Антон Шапарин попросил министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с учетом анализа МВД обязать автозавод отозвать партии машин с подушками Takata и заменить их.