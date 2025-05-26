Автомобилистов Подмосковья призывают быть аккуратнее на дорогах в жаркую погоду

До конца недели в Московской области синоптики прогнозируют жаркую погоду — днем ожидается до 30 градусов, возможен сильный ветер. Участников дорожного движения призывают быть осторожными и придерживаться основных правил безопасности в жаркую погоду, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Не садитесь за руль, если чувствуете недомогание — жара только усугубит это состояние, она приводит к потере концентрации внимания. Не оставляйте детей и животных в машине даже на пару минут — это опасно, так как можно перегреться или переохладиться, если кондиционер включен. Паркуйтесь в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающими экранами.

Особое внимание обращают на соблюдение ПДД: не отвлекайтесь за рулем на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров и чаще ориентируйтесь по зеркалам — на дорогах большой поток мотоциклистов.

«Летом возрастает число наездов на стоящие транспортные средства. Поэтому в случае поломки автомобиля — не оставайтесь посередине дороги, сразу переместите машину в крайнюю полосу и позвоните по номеру 112, а сами уйдите за пределы проезжей части. Из-за скорости движения потока водители могут не заметить остановившуюся машину, что может привести к ДТП с тяжелыми последствиями», — добавили в ведомстве.

Если отправляетесь в дальнюю поездку, то пейте больше воды, обязательно отдыхайте каждые 2-4 часа — останавливайтесь только на специальных площадках или АЗС, не останавливайтесь на трассах с интенсивным движением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.