Автоэксперт посоветовал обработать уплотнители и проверить печку до морозов
Силиконовая смазка поможет сохранить эластичность резинок, а проверка отопителя и подогревов автомобиля избавит от неприятных сюрпризов зимой, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
«Нужно приготовить силиконовую смазку — такую пшикалку, которой надо будет обработать силиконовые резинки, все дверные стыки, чтобы они не дубели. Силиконовая смазка придаст эластичности резинкам в минусовую температуру», – пояснил Попов.
Он отметил, что эту обработку лучше всего делать при плюсовых температурах, а не когда уже на улице минус.
«Существует практика: покупают силиконовую смазку после того, как уже на дворе –5, а на самом деле наносить ее надо, когда плюс 5 – плюс 7 градусов, чтобы она пропитала резину и та сохраняла эластичность при наступлении минусовых температур», – рассказал автоэксперт.
Попов также посоветовал проверить состояние отопителя салона, подогревы, чтобы не оказалось, что, когда стекло замерзнет, отопитель лобового стекла не включается, потому что предохранитель сгорел.
