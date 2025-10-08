Автоэксперт посоветовал обработать уплотнители и проверить печку до морозов

«Нужно приготовить силиконовую смазку — такую пшикалку, которой надо будет обработать силиконовые резинки, все дверные стыки, чтобы они не дубели. Силиконовая смазка придаст эластичности резинкам в минусовую температуру», – пояснил Попов.

Он отметил, что эту обработку лучше всего делать при плюсовых температурах, а не когда уже на улице минус.

«Существует практика: покупают силиконовую смазку после того, как уже на дворе –5, а на самом деле наносить ее надо, когда плюс 5 – плюс 7 градусов, чтобы она пропитала резину и та сохраняла эластичность при наступлении минусовых температур», – рассказал автоэксперт.

Попов также посоветовал проверить состояние отопителя салона, подогревы, чтобы не оказалось, что, когда стекло замерзнет, отопитель лобового стекла не включается, потому что предохранитель сгорел.

