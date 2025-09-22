Автоэксперт объяснил, как выбрать зимние шины и не переплатить за бренд

Гнаться за громкими марками шин не имеет смысла — для большинства водителей важнее долговечность протектора и качественная балансировка, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«В прошлом году я впервые взял всеволожские колеса Icon (ранее Nokian). Очень хорошие колеса, прямо очень достойные. Ранее ездил на сербских Barum — хорошее сочетание цены и качества, если они есть на рынке, можно смело брать», — сказал Попов.

Он посоветовал не гнаться за маркой и брендом при выборе шин.

«Для среднестатистического водителя главные свойства колеса — долговечность рисунка протектора и способность к балансировке. Нужно помнить, что по требованиям остаточная глубина зимнего протектора — не 1,6 мм, а 4 мм», — подчеркнул автоэксперт.

По его словам, критические режимы колеса испытывают на высоких скоростях и при динамичных нагрузках.

«Обычным водителям до этого далеко. Поэтому в первую очередь важно смотреть на рисунок протектора и на то, чтобы колесо нормально балансировалось», — заключил собеседник.

