Автоэксперт Егоров предложил, как поступить с электросамокатами

Автомобильный эксперт Максим Егоров в беседе с РИАМО сообщил, что имеет смысл, чтобы маломощные самокаты подчинялись правилам для велосипедов, а более резвые – нормам ПДД для мопедов.

Недавно в Госдуме предложили решить давний спор об электросамокатах, сделав для них выделенную полосу и запретить ездить по тротуарам. Также СМИ сообщали, что народные избранники аргументируют это увеличением количества такого транспорта в городах и неизбежный рост ДТП, среди них.

«Мне кажется, что такие пограничные меры о том, что нельзя ездить по тротуарам и так далее, ни к чему не приведут. От этого возникает вопрос о том, кто будет это контролировать. Мне кажется, нужно вводить сложную систему для реализации. То есть, если мы используем маломощные самокаты, в том числе для проката, не нужно задевать средства мобильности. Ведь люди берут их не только покататься, но и используют как транспорт. В этом и их удобство – можно ехать по тротуару. От сюда вытекает ограничение скорости, регистрация и наблюдение за аккаунтами. А покупные средства должны иметь сертификаты», — сказал эксперт Егоров.

Он отметил, что имеет смысл ввести в закон норму, по которой электросамокаты должны следовать правилам для велосипедов, а более мощный транспорт должен придерживаться норм ПДД для мопедов и скутеров.

По словам Егорова, главная сложность с этим транспортом возникала из-за волнообразной его популяризации. Ведь известно, что прокат самокатов дело сезонное, к тому долгое время ходили споры о том, к какой категории его отнести.

Эксперт привел в пример велосипеды, и даже гужевые повозки, для них уже давно выработаны правила движения. Хоть последние диковина в наше время, но специальные дорожные знаки можно встретить.