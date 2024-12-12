Автоэксперт Егоров: на дорогах не будет муляжей камер фото- и видеофиксации

На автомобильных дорогах не останется муляжей камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, будут только настоящие. На это указывает ужесточение штрафов за нарушение правил. Более того, оборудование требует обновления и содержания, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«Камеры на дорогах должны стимулировать нас к безопасному вождению, и они требуют обновления с точки зрения оборудования. Параллельно с повышением штрафов есть и другая новость, которая нам говорит о том, что с дорог будут убирать все муляжи камер. Водители легко и быстро научились отличать муляжи камер, они продолжают нарушать. А те водители, которые часто ездят по одному маршруту, просто запомнили, где настоящие, а где нет», — сказал Егоров.

Автоэксперт подчеркнул, что дорожные камеры требуют своевременного обновления и обслуживания, которое стоит денег. С этим он связывает одну из причин увеличения сумм штрафов за нарушения ПДД. А самих водителей это дополнительно простимулирует соблюдать правила дорожного движения.

Егоров напомнил, что львиная доля штрафов приходит автомобилистам благодаря фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Из них самые распространенные: превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, разговор по мобильному телефону во время управления авто. Автоэксперт предостерегает, что увеличение штрафов может затронуть всю тарифную сетку.