Автоэксперт дал рекомендации по безопасному вождению в снегопад

Автоэксперт Владимир Сажин напомнил водителям о правилах безопасного вождения в условиях сильных снегопадов и метели в Москве, подчеркнув важность соблюдения дистанции и отказа от резких маневров, сообщает Общественная Служба Новостей .

В Москве продолжаются сильные снегопады, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся до середины недели. Из-за непогоды движение на дорогах города затруднено, а пробки достигают 7-9 баллов. Столичный Дептранс порекомендовал жителям временно отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться метро, поскольку дорога занимает на 40-50 минут больше обычного.

Сажин отметил, что следовать советам Дептранса действительно разумно. Он подчеркнул, что в условиях метели общественный транспорт часто оказывается предпочтительнее личного автомобиля, так как автобусы движутся по выделенным полосам и могут быстрее добраться до пункта назначения. При возможности эксперт советует пройтись пешком.

Тем, кто отказаться от автомобиля не может, Сажин напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности.

«Не стоит увлекаться скоростью. Лучше дождаться лета, чтобы насладиться быстрой ездой. Важно соблюдать дистанцию и боковой интервал, ведь большинство ДТП происходит из-за несоблюдения этих правил. Лучше недооценить свои возможности, чем переоценить. Не делайте резких перестроений — это может привести к заносу», — пояснил эксперт.

Сажин также рекомендовал включать ближний свет фар и внешние световые приборы во время снегопада, а еще не отвлекаться на смартфон за рулем. Он добавил, что работодателям стоит с пониманием относиться к опозданиям сотрудников в такие дни, поскольку это связано с форс-мажорными обстоятельствами.

