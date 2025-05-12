Аварийность на дорогах Подмосковья увеличилась на 4% за четыре месяца 2025 года

За четыре месяца текущего года на дорогах Московской области зафиксировано 970 ДТП с погибшими и ранеными — на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ДТП погибли 208 человек, травмы получили 1021 человек, что на 56% больше и на 6% меньше соответственно, чем за этот же период в прошлом году.

«Самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье — это столкновения и наезды на пешеходов. Причиной этих аварий чаще всего являются невнимательность участников дорожного движения, превышение скорости и несоблюдение дистанции. С начала года мы также видим рост следующих видов ДТП: съезды с дороги — в 2 раза, наезды на препятствие — на 40%, наезды на велосипедистов — на 70%, также выросло число ДТП с СИМ и питбайками», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В марте удалось остановить резкий рост аварийности в ДТП за счет проведения оперативных мероприятий, среди которых снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населенных пунктов, а также организация работы по контролю состояния тяжелых пострадавших. В апреле зафиксировано 285 ДТП — на 6% меньше, чем в апреле 2024 года.

Для повышения безопасности Госавтоинспекция Подмосковья продолжает регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП. С 21 апреля до 18 мая в регионе проходит социальный раунд «Безопасная мобильность», в центре внимания которого — проблема бесконтрольного выезда несовершеннолетних на питбайках на проезжую часть.

Также в Московской области ежедневно проводятся дежурства в местах притяжения жителей, анализируется каждое ДТП с погибшими и ранеными, в результате чего устанавливаются причины аварий и планируются необходимые мероприятия по обустройству дорог элементами безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.