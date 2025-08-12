Аварийность на дорогах Подмосковья уменьшилась на 4,5% с начала года

За семь месяцев 2025 года на дорогах Московской области зафиксировано 1 965 ДТП с погибшими и ранеными — на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тяжесть последствий в ДТП по-прежнему остается высокой — в дорожных авариях в период с начала января по конец июля погибли 388 человек, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Травмы различной степени тяжести получили 2 161 человек— на 9% меньше, чем за этот же период в 2024 году.

«Самым аварийным месяцем с начала года по числу погибших стал июль — летом число транспорта значительно растет, а стиль вождения становится более расслабленным. Также отмечу самые аварийные виды ДТП — столкновения, наезды на пешеходов, съезды с дороги и наезды на препятствия. Причиной таких аварий чаще всего служит невнимательность участников дорожного движения, в том числе, когда они отвлекаются на телефон, а также превышение скоростного режима», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для повышения безопасности в Подмосковье проводится комплекс работ: помимо обустройства дорог тротуарами, ограждениями, светофорами, искусственными неровностями, проводится профилактическая работа.

Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья продолжают регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП — особое внимание уделяют детскому травматизму во время школьных каникул и перед началом учебного года. А представители администраций городских и муниципальных округов Московской области вместе с волонтерами продолжают проводить дежурства в местах отдыха, СНТ и других местах притяжения жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.