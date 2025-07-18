Аварийка и правило трех секунд: гонщица назвала мифы о вождении

Гонщица программы развития автоспорта в РФ G-Drive SMP Racing Виктория Блохина заявила, что многие мифы о вождении вредят ситуации на дороге и могут быть очень опасны: например, аварийные сигналы вместо фар в тумане не будут заметнее, но собьют с толку других водителей, сообщает RT .

По ее словам, «правила трех секунд» часто бывает недостаточно, если асфальт мокрый, машина перегружена, скорость высокая или впереди высокий внедорожник, закрывающий обзор на дорогу. Изначально оно звучит просто: нужно держать дистанцию, которую машина проезжает за три секунды, но на самом деле это не работает.

«В темноте или при обгоне фуры лучше держаться дальше: реакции и обзор важнее иллюзии контроля», — подчеркнула эксперт.

Мифом является и убеждение многих водителей о том, что полный привод может спасти от снежного заноса. Он лишь помогает тронуться или разогнаться, но при торможении или резком повороте на скользкой поверхности обмануть физику не удастся, заключила гонщица.