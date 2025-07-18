Аварийка и правило трех секунд: гонщица назвала мифы о вождении
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Гонщица программы развития автоспорта в РФ G-Drive SMP Racing Виктория Блохина заявила, что многие мифы о вождении вредят ситуации на дороге и могут быть очень опасны: например, аварийные сигналы вместо фар в тумане не будут заметнее, но собьют с толку других водителей, сообщает RT.
По ее словам, «правила трех секунд» часто бывает недостаточно, если асфальт мокрый, машина перегружена, скорость высокая или впереди высокий внедорожник, закрывающий обзор на дорогу. Изначально оно звучит просто: нужно держать дистанцию, которую машина проезжает за три секунды, но на самом деле это не работает.
«В темноте или при обгоне фуры лучше держаться дальше: реакции и обзор важнее иллюзии контроля», — подчеркнула эксперт.
Мифом является и убеждение многих водителей о том, что полный привод может спасти от снежного заноса. Он лишь помогает тронуться или разогнаться, но при торможении или резком повороте на скользкой поверхности обмануть физику не удастся, заключила гонщица.