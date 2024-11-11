Завершается асфальтирование Фабричной улицы в микрорайоне Пироговский Мытищ

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С жителями микрорайона Пироговский в Мытищах встретились директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков, начальник территориального управления администрации городского округа Мытищи Егор Бунтин и представители ГБУ МО «Мосавтодор». В ходе мероприятия обсудили вопросы, связанные с завершением дорожных работ на улице Фабричной, которая находится в региональной собственности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Более двух недель вопрос завершения асфальтирования остается нерешенным. Асфальтовый завод не смог своевременно осуществить отгрузку асфальтобетонной смеси, из-за чего сроки работ сместились», – отметил начальник территориального управления администрации городского округа Мытищи Егор Бунтин.

В настоящее время подрядная организация уже приступила к укладке искусственных дорожных неровностей. Завершить все работы ГБУ МО «Мосавтодор» планирует до 11 ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период – это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», - уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.