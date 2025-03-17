Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве из-за снегопада

Из-за непогоды в Москве операторы кикшеринга и велошеринга приняли решение временно приостановить аренду электросамокатов и велосипедов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Работа сервисов аренды возобновится сразу же, как только в мегаполис вернется плюсовая температура.

Горожанам напоминают, что поездки в дождь, снег и гололед опасны. Владельцам личных самокатов и велосипедов посоветовали пересесть на городской транспорт.

Снег и гололедица пришли в Московский регион в понедельник, на улице небольшой минус. Из-за погодных условий в столице одновременно случилось несколько массовых ДТП.