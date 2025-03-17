Гидрометцентр РФ: снег и гололедица придут в Московский регион 17 марта

Днем 17 марта в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В понедельник в Московском регионе будет облачная погода. В области ожидается небольшой снег. Местами возникнет гололедица. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области от восьми до шести градусов мороза. Ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возникнет гололедица. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее двойная радуга появилась над Москвой после девятибалльного шторма.