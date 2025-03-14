Двойная радуга образовалась над Москвой после шторма

Двойная радуга — это оптическое явление, которое образовывается, когда луч дважды отражается от внутренней поверхности капель. Обычно увидеть такую радугу можно рано утром или вечером, когда солнце находится низко в небе.

В народе считается, что увидеть двойную радугу — это хорошая примета. Она предвещает человеку исполнение желаний и удачу.

Пик 9-балльного шторма в Москве пришелся на период с 15:00 до 18:00. В связи с непогодой городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Жителям же порекомендовали соблюдать меры предосторожности.