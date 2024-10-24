Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по расширению Ярославского шоссе. Глава региона подчеркнул, что позитивные изменения почувствует огромное количество людей, которые ездят по этой дороге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Масштабная реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе стартовала в этом году. На первом этапе работ на участке от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе увеличат количество полос с 4 до 8–10. Также будет построен мост через реку Скалбу и модернизируют развязку в районе деревни Костино.

«Всего мы реконструируем 12 км Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. В 2026 году строители обещают полностью завершить первый этап. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», — заявил Воробьев.

Первый этап

Участок «Холмогоры» расширили в 2020 году с 16 до 35 км от МКАД до города Пушкино, были построены обходы Тарасовки и Мытищ. Работы улучшили пропускную способность дороги более чем в два раза — с 60 до 140 тыс. машин в день. Путь от Ивантеевки до Москвы сократился на полчаса, а из Пушкина до столицы — на 1 час 10 минут.

При этом участок от Пушкина до ЦКАД остался четырехполосным. В час пик интенсивность движения превышает 80 тыс. машин в сутки, в пробках стоят до полутора часов. В рамках первого этапа реконструкции уже уложили земляное полотно на 4,6 км, построены временные мосты через Скалбу. На объекте трудятся 388 специалистов и почти 200 единиц техники.

Представитель подрядчика Виктор Перевалов отметил, что в данный момент идут работы по устройству опор нового моста, так как ширины старого не хватало. Движение открыто по двум временным мостам. На участке выполнили перенос сетей, сделали ливневую канализацию, установили временное освещение.

«Здесь будет 8 полос, по 4 в каждом направлении. Уже приступили к следующему этапу в районе ЦКАДа — строим объездную дорогу. Искусственное сооружение, которое расположено над Ярославским шоссе, будет разбираться, и возводится новое — большее по габаритам», — подчеркнул Перевалов.

Второй этап

Второй этап реализуется одновременно с первым. В его рамках увеличат количество полос на участке от деревни Кощейково до ЦКАД, будут построены две развязки и два моста, пропускная способность повысится в два раза.

«В 2026 году закончим первый этап, все обустройство. В рамках второго этапа приступаем к работам по реконструкции развязки с ЦКАД. Также в работе Кощейково. В 2028 году полностью реализуем проект», — отметил начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

Когда закончится реконструкция «Холмогоров», в 2028 году, позитивные изменения почувствуют более 500 тыс. жителей и 1,5 млн автомобилистов.

ФКУ «Центравтомагистраль» расширит 16-километровый участок Ярославского шоссе от ЦКАД до Сергиева Посада — с 4 до 8 полос. В 2025 году завершится проектирование.

Открытие М-5 «Урал»

Воробьев напомнил, что недавно состоялось важное событие — открытие М-5 «Урал». Глава региона поблагодарил строителей и правительство, которое сопровождало эту работу, и напомнил, что решение о строительстве было принято президентом России.

«Реконструкция Московского транспортного узла — это много дорог. И хочу сказать, что мы слышим от жителей отдаленных территорий большое количество благодарностей. Это очень заметные перемены. Время автомобилистов в пути сокращается чуть ли не в два раза», — добавил губернатор.

М-5 «Урал» — это обход поселка Октябрьский в Люберцах. Он позволяет снизить нагрузку с Новорязанского шоссе, вывезти транзитный транспорт с Октябрьского и поселка Островцы. До аэропорта Жуковский теперь можно добраться на полтора часа быстрее. Время в пути сократилось до логистических комплексов «Быково» и «Софьино», до Коломны — на 50 минут. До конца года улучшат сообщение юго-восточной части Московской области со столицей.

Также запустили движение по дороге «Ульянино-Непецино», а до конца года закончится строительство финального этапа Северного обхода Лобни, запустят движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и автодорогой А-105.

В декабре откроют два новых путепровода — возле станции МЦД-2 Аникеевка и в районе станции МЦД-3 Быково. В 2025 году еще два — В Опалихе и Апрелевке. В конце года ГК «Автодор» закончит строительство обхода Малых Вязем в Одинцовском городском округе. В рамках концессионного соглашения в этом году запустят движение по трем участкам Южно-Лыткаринской автодороги.