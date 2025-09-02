Андрей Воробьев: программу ремонта проселочных дорог продолжат реализовывать

В Подмосковье обновят более 1 тыс. проселочных дорог. Одна из них — рядом с деревней Мендюкино в м. о. Зарайск. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ здесь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Из 45 тыс. км дорог в регионе — 15,4 тыс. км щебеночные и грунтовые. Они очень важны для многих деревень и поселков, к которым ведут. Потому власти реализуют большую программу по модернизации проселочных дорог.

«Кроме региональных и федеральных дорог, которые мы строим с тоннелями, шумозащитными экранами, для нас очень важно наращивать программу доступности деревень, малых населенных пунктов на удаленных территориях. Поэтому мы увеличили в своем бюджете до 1,5 миллиардов рублей объем средств на эти цели. Считаем эту работу важной, знаем, что у жителей такой запрос есть. Конечно, мы приоритизируем программу, потому что сразу все дороги асфальтировать не можем. Но хочу сказать, что она и дальше будет реализовываться. Я уверен, жители это почувствуют», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в округах, особенно на сельских территориях, был большой запрос на программу капитального ремонта с устройством твердого покрытия. Мендюкино — один из населенных пунктов, который в нее включили. Здесь для многодетных строятся дома, делается вся инженерная инфраструктура.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

В этом году в Мендюкине обновят 4 дороги (2,4 км). В следующем запланирован ремонт еще 5 (2,3 км). Изменения коснутся 250 многодетных семей.

Староста деревни Екатерина Жукова рассказала, что 30 лет назад в населенном пункте было выделено около 300 участков многодетным. Однако нужной инфраструктуры здесь не было, люди не спешили переезжать. С появлением коммуникаций ситуация изменилась.

«Сейчас здесь уже вообще нет свободного места. Мы видим, что большие деньги выделяются на развитие инфраструктуры, в том числе на ремонт дорог, что для нас очень важно. Дети теперь могут кататься и на самокатах, и на велосипедах, и на роликовых коньках. Да и вообще вся территория благоустраивается, детских площадок появляется все больше», — сказала Жукова.

Всего в м. о. Зарайск в этом году планируют отремонтировать 12 объектов (7,8 км). На 5 дорогах (2,2 км) ремонт уже завершен — это ул. Советская в д. Карино, дороги до деревень Малое Еськино и Дятлово-2, а также «Зарайск — Кобылье» — д. Воронино. Остальные работы подойдут к концу в середине октября. В 2026 году модернизируют 14 дорог (6,8 км).

В Подмосковье в этом году отремонтируют 481 проселочную дорогу (211 км). Так, в д. Алферово (м. о. Егорьевск) проведут работы на ул. Первомайской, в Луховицах — на ул. Луговой, а в мкрн Львовский (г. о. Подольск) — от ул. Восточной до СНТ «Ротор». В округе Пушкинский в д. Степаньково модернизируют дороги сразу к трем СНТ — «Нептун-1», «Витязь-1» и «Знаменское», а в пгт. Зеленоградский — на ул. Островского. В следующем году обновят еще 539 дорог (246 км).

В 2025 году в Подмосковье планируется модернизируют около 1,5 тыс. участков дорог общей протяженностью порядка 1,5 тыс. км. по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это 1,2 тыс. км муниципальных и свыше 300 км региональных дорог. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.