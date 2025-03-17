Андрей Воробьев: принятые меры позволили выводить на линии больше автобусов

«Принят ряд решений, которые предполагают своевременный сервис, ремонт в автобусных парках, что позволяет нам большее количество транспортных средств выводить на линии», — сказал Воробьев.

В Подмосковье действуют 1,9 тыс. маршрутов общественного транспорта, их обслуживают 7,9 тыс. автобусов. Ежегодный пассажиропоток — около 800 млн поездок. Почти 2/3 этого объема приходится на долю «Мострансавто». Компания с начала года дополнительно привлекла более 250 водителей. Также она вывела на линии 69 новых автобусов, сократила количество транспортных средств, находящихся в ремонте, на 18%.

С начала года количество транспортных средств, находящихся в ремонте, сократилось благодаря круглосуточной работе слесарей с дополнительной оплатой. Кроме того, интегрированы ремонтные базы ГАЗ и «Мострансавто» — слесари подмосковной транспортной компании устраняют легкие поломки, а штат бригады ГАЗ увеличен на 40%. На каждой базе «Мострансавто» создан склад запчастей для техники ГАЗ.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин напомнил, что работающий на базе «Административно-пассажирской инспекции» (АПИ) Ситуационный центр оперативно реагирует на жалобы пассажиров по вопросам оплаты проезда. Благодаря работе АПИ с сентября 2024 года по сегодняшний день выручка на маршрутах «Мострансавто» увеличилась на 5%.

Кроме того, все автобусы компании оснащают стационарным оборудованием для бесконтактной оплаты за проезд.

«Мы активно ведем работу в этом направлении. Приняли решение отменить в автобусах мобильные терминалы, по которым получаем ряд жалоб от жителей в связи с некорректной работой водителей при приеме оплаты», — отметил Сибатулин.

Для борьбы с наличкой были привлечены пассажиры. Для этого создали Телеграм-бот, куда люди присылают фото и видео, как водители берут деньги за проезд, что запрещено.

«На основании этих сообщений мы проводим комиссии, штрафуем, а иногда приходится и увольнять водителей, если это с их стороны уже не первый раз. Все это дает большой эффект в первую очередь по росту выручки», — добавил генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Также количество «зайцев» в автобусах снизилось 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. С 1 января штраф за безбилетный проезд увеличен вдвое — до 2 тыс. руб.