Акция «Безопасный двор» прошла в Мытищах

В ходе беседы сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям об основах правил дорожного движения, возможных дорожных опасностях, которые могут их поджидать во дворах и вблизи проезжей части. Помимо этого, детям напомнили о необходимости безопасного управления велосипедами и самокатами.

Школьники также узнали о важности соблюдения правил дорожного движения водителям во время парковки. Именно неправильно припаркованные автомобили зачастую создают опасность для пешеходов, что мешает водителям проезжающего транспорта вовремя увидеть пешехода, выходящего из-за препятствия, отметили инспекторы ГИБДД.

Также детям рассказали, что дворовые территории в течение года остаются зоной повышенного риска ДТП, поэтому необходимо соблюдать правила дорожного движения и автомобилистам, и пешеходам в любое время года.

«Водителям важно помнить, что даже на низкой скорости в жилой зоне необходимо быть предельно внимательными. Снижение скорости только один из факторов безопасности», — предупредили в ГИБДД.

По итогам акции все участники получили информационные листовки с инфографикой и светоотражающие элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.