Аэропорты Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля работают с ограничениями

сегодня в 05:27

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в четырех аэропортах

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах юга и центральной России.

В перечень вошли аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).

Ограничения введены в соответствии с международными уведомлениями NOTAM и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Согласно установленному регламенту, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени, а краснодарский аэропорт Пашковский — с 09:00 до 19:00.

