сегодня в 23:33

Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Крупнейшие аэропорты московского авиационного узла — Домодедово и Жуковский — ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Согласно официальному сообщению, обслуживание рейсов будет осуществляться в особом режиме по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Решение принято на фоне ранее введенных ограничений в аэропортах Волгограда, Саратова и Геленджика