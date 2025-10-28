Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты
Крупнейшие аэропорты московского авиационного узла — Домодедово и Жуковский — ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Согласно официальному сообщению, обслуживание рейсов будет осуществляться в особом режиме по согласованию с соответствующими органами.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Решение принято на фоне ранее введенных ограничений в аэропортах Волгограда, Саратова и Геленджика