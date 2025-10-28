Росавиация сообщила о введении ограничений в трех аэропортах юга России

сегодня в 23:29

Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу аэропортов в трех городах юга России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала в 21:39 были ограничены полеты в волгоградском аэропорту, затем в 22:59 аналогичные меры приняты в саратовском аэропорту «Гагарин», а в 23:22 ограничения распространены на геленджикский аэропорт.

Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, все ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время авиационные власти координируют работу по перенаправлению воздушного движения и обеспечению безопасности пассажиров.