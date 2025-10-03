Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов из-за беспилотников

сегодня в 04:25

Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов якобы из-за появлении дронов в воздушном пространстве, сообщает RT .

«Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило, а затем и вовсе приостановило полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18 из-за нескольких замеченных беспилотников», — говорится в сообщении.

На вылет задержаны 17 рейсов. Ситуация с ограничениями затронули почти три тысячи пассажиров.

Ранее аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА.