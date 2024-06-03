Аэропорт Казани возобновил прием и отправку самолетов

сегодня в 13:19

Аэропорт Казани в 13:00 мск возобновил работу после введенных ранее ограничений, сообщили в Росавиации.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродромы ушли семь воздушных судов», — отметили в ведомстве.

Ранее в аэропорту столицы Татарстана с 11:29 мск были введены временные ограничения.

Рейсы, направляющиеся в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, а также Чебоксары, Уфу и Москву.