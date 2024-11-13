В Балашихе 88 автомобилей проверили в ходе мероприятия «Ребенок-пассажир»

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий ДТП с участием детей — пассажиров 13 ноября 2024 года с 13-00 до 15-00 часов в г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Главная, д. 1, сотрудниками ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле.

В ходе мероприятия было проверено 88 автомобилей, выявлено 1 нарушение.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют приучать ребенка к детскому креслу с самого раннего детства, тогда ребенок будет понимать, что автокресло — это обязательный атрибут при поездке! Автокресла рекомендуется выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.