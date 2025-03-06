8-балльные пробки зафиксировали на дорогах Подмосковья в четверг вечером

В четверг вечером загруженность дорог Московской области составляет 8 баллов. Перед праздничным днем, 8 марта, дороги загружены сильнее обычного, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щёлковском шоссе.

Водителей Подмосковья просят быть внимательными и аккуратными, не совершать резких маневров, держать дистанцию, а также не спешить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.