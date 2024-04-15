70 случаев неправильной парковки во дворах зафиксировано в Подмосковье за апрель

Если автомобиль создает помеху для вывоза мусора, блокируя проезд к контейнерам, или припаркован на газоне, то владелец может получить штраф за нарушения правил, причем от своих же соседей, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

«70 эпизодов неправильной парковки зафиксировали «народные инспекторы» Подмосковья с начала апреля. Из них 46 случаев, когда водители оставляли машины рядом с контейнерными площадками. Еще 24 автовладельца, в качестве места для стоянки, выбрали зону зеленых насаждений. К сожалению, после таких инцидентов вместо газона остается только грязь и поврежденный почвенный слой, который требует восстановления», — рассказала руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Как уточнили в ведомстве, «автохамам», которых поймали в этом месяце, придется заплатить 278 тысяч рублей штрафов. Среди них — 8 водителей из округа Пушкинский, чьи машины стояли в зеленых зонах на улице Институтская, в микрорайоне Новое Пушкино на улице Просвещения, около домов 8 корп. 2, 10 корп. 2.

Несмотря на то, что парковка возле контейнерных площадок в зоне действия запрещающих дорожных знаков может обернуться эвакуацией на штрафстоянку, нарушители находятся. Так, 22 автомобилиста из Ленинского округа получили 110 тысяч рублей штрафов. Местом административного нарушения чаще других были дворовые территории в жилом комплексе «Зеленные Аллеи», в жилом комплексе «Восточное Бутово» в поселке Боброво, в микрорайоне Южные Горки в поселке Мещерино.

Согласно ст. 6.22 КоАП МО, штрафы за парковку на газонах составляют: 1 000 — 5 000 рублей для физических лиц, 10 000 — 50 000 рублей для должностных лиц, 30 000 — 100 000 рублей для юридических лиц. Административную ответственность за парковку возле контейнерных площадок регулирует ст. 6.14 КоАП МО, согласно которой: штраф для граждан составит 3 000 — 5 000 рублей, для должностных лиц 5 000 — 10 000 рублей, для юридических лиц 10 000 — 30 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.